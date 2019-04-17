شهد اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، نائبا عن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، فعاليات المؤتمر الختامي لحملة "صوتك لمصر بكرة" والذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة بالمنوفية بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى كلمة الافتتاح الدكتور محمد طاحون للتعريف بالحملة، مؤكدا أن هدفها توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما تحدث المستشار عبد الستار إمام عن المواد الدستورية المزمع الاستفتاء عليها وقام بشرح وافي عن كل مادة.

من جهته أشاد السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، بالجهود التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة في الدفاع عن قضايا المرأة ونشر الوعي بينهن وتحقيق التنمية من خلال المبادرات التي ينظمها المجلس.