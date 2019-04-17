قال علاء ثابت رئيس الجالية المصرية بألمانيا: "إننا على استعداد كامل للنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المزمع عقدها خلال الأسبوع المقبل والجميع على يقين بأنه واجب وطني لكل مصري مقيم بالخارج".

وأكد ثابت، في تصريح لـ"الوطن"، أن الجالية المصرية اجتمعت الأسبوع الماضي بالسفارة المصرية ببرلين، للإجابة عن الأسئلة من المصريين حول التعديلات الدستورية، وذلك بحضور عدد من أعضاء البرلمان المصري منهم البرلماني محمود حسين، وكانت الإجابات وافية.

وأوضح ثابت، أن الجالية حرصت على حضور اجتماع المناقشات الدستورية، وجاءوا من مختلف الولايات في ألمانيا، مؤكدا أنه لا أحد يتدخل في اختيار المصريين سواء بالرفض أو القبول على التعديلات لكن الغرض من الاجتماع كان لمناقشة التعديلات والحرص على النزول والمشاركة في الاستفتاء.

وأشار ثابت إلى أن السفارة المصرية ببرلين والقنصلية في هامبورج وفرانكفورات على استعداد لاستقبال المصريين بألمانيا للمشاركة في الاستفتاء، موضحا أن المصريين في ألمانيا ليسوا في حاجة إلى توفير مواصلات نقل لهم، لتوافر المواصلات الحكومية بألمانيا.

وتابع، أنه سيكون موجودا خلال أيام الاستفتاء، في السفارة المصرية ببرلين لحث المصريين على المشاركة، بالإضافة إلى استقبالهم في السفارة، لافتا إلى أن أيام الاستفتاء تأتي مع إجازة أعياد شم النسيم في ألمانيا مما يسهل للمصريين المشاركة في الاستفتاء.

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، تمهيدا للاستفتاء الشعبي عليها.

وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت".

وكان 155 نائبا بالبرلمان تقدموا في فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.