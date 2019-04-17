انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات القافلة الثقافية التربوية "عيالنا" والتي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وإشراف الدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وأكد "ناصف" أن الفعاليات قد بدأت من قصر ثقافة أسيوط حيث قدم فنانو المركز ناصر عبد التواب وميسرة خيري عرض الأراجواز، وقدم الساحر نبيل بركات فقراته السحرية المميزة، ثم تابلوه كوميدي عن التنمر إخراج أحمد اسماعيل، وبطولة الفنان حسن يحيى.

وتستمر فعاليات القافلة على مدار ثلاثة أيام حتى يوم الجمعة 19 أبريل، وتتضمن العديد من ورش الحكي الثقافية التفاعلية مع أبناء المحافظة، ومجموعة متنوعة من ورش العمل الفنية، بالإضافة إلى العروض الفنية، وذلك في إطار حرص المركز القومي لثقافة الطفل على تقديم الخدمات الثقافية المجانية إلى ابناء محافظات الجمهورية.