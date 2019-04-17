مخرج "رمسيس راح فين" بعد الفوز بمهرجان الإسماعيلية: مجهود 9 سنوات من البحث والتوثيق

حصل الفيلم المصرى "رمسيس راح فين" للمخرج عمرو بيومى على جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل خلال فعاليات الدورة الـ 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وقال عمرو بيومي، مخرج الفيلم الفائز، لـ"الوطن"، إن رحلة الفيلم بدأت عام 2006 منذ لحظة نقل تمثال رمسيس الثاني من الميدان الذي يتوسط القاهرة ومعروف باسمه إلى مكانه الجديد والذي أصبح اليوم المتحف المصري الكبير أمام أهرامات الجيزة.

رصد وتوثيق لمشاهد نزول الشعب للشوارع والسير وراء التمثال أثماء عملية نقله أول ما حرص "عمرو" على تصويره، ويشغله "هاجس" أنه يومًا ما سيستفاد من تلك المادة في السنوات المقبلة وليست في وقت مقارب للحدث، فكانت تلك المادة الأساسية للفيلم "صورتها في أثناء الإعداد والتحضير لنقل التمثال وبعدين رحلة النقل من الميدان لحد مكانه الجديد"، حسب مخرج العمل.

لم يكتف الفيلم بتوثيق الحدث ولكنه في الأساس يقدم أحداثًا ورؤية ذاتية "كصانع للفيلم أنا الغاوي اللي بحكي أو بعلق على الأحداث التي يتضمنها الفيلم"، ولم يكتف كذلك بالمادة المصورة إنما استعان "بيومي" بباحثين لجمع أرشيف صور إلى جانب أرشيفه الشخصي والعائلي وأتما المهمة الباحثين أيمن عثمان وأمجد مجيد، وإن كان خصوصية الفيلم تنبع من المادة المصورة بشكل شخصي.

بعد فترة نقل التمثال في عام 2006 ورصد الزخم الإعلامي والاهتمام الرسمي ثم عملية التصوير "كان عندي تفكير في أنه المادة دي لابد أن تترك بعض الزمن كنت مندهش من تفاعل الناس مع التمثال بشكل تلقائي ونزولهم ليه ومشيهم وراه لحد عام 2015 فكرت يخرج ويشوف إزاي.. وكانت هنا نقطة البداية لصناعة الفيلم".

عبر "بيومي" عن سعادته لحصول الفيلم على جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في مهرجان الإسماعلية الذي استطاع أن يصنع لنفسه مكانة وسط مهرجانات الأفلام التسجيلية والمنطقة العربية، وهو محطة جيدة للفيلم.

مهرجانان قادمان على خريطة صانع فيلم "رمسيس رايح فين" لعرضه بهم ومنهم مهرجان نيويورك الدولي للفيلم الإفريقي، وينتظر ردها خلال الأسابيع المقبلة.