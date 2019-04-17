استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، أعضاء اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة برئاسة الدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى سالمان المستشار القانوني للهيئة، ومستشار وزير التجارة والصناعة، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، ومستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس قطاع المناطق الحرة، ورئيس قطاع الاستثمار في المحافظات، ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بشببين الكوم.

وأوضح محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين وتذليل المشكلات والمعوقات التي تواجههم بهدف خلق مناخ استثماري قوي لضخ استثمارات جديدة.

وأضاف محافظ المنوفية، أن المنوفية من المحافظات الجاذبة للاستثمار نظرا لتمتعها بمقومات استثمارية صناعية وزراعية وسياحية تتيح لكل المستثمرين خلق فرص حقيقية بها، بالإضافة إلى إمكانياتها البشرية الواعدة.

وجرى عقد اجتماع بقاعة المؤتمرات بالديوان العام للوقوف على وضع المناخ الاستثماري بالمحافظة ومناقشة كيفية النهوض بالمقومات الاستثمارية بالمحافظة.