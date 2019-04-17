نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، حيث يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وستكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 14 24

شبين الكوم 13 23

طنطا 13 23

الإسكندرية 14 21

مطروح 14 23

بورسعيد 14 21

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 13 23

السويس 12 23

العريش 12 21

شرم الشيخ 18 29

الغردقة 18 27

الفيوم 14 25

بني سويف 14 25

المنيا 12 26

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

قنا 15 28

الأقصر 16 29

أسوان 17 30

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 23 36

الرياض 23 37

المنامة 25 33

أبوظبي 26 38

الدوحة 26 34

الكويت 20 31

دمشق 05 19

بيروت 14 19