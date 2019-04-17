قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إننا نعيد السلطة للشعب المصري مصدر السلطات، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ليقول قول الفصل فيه، موضحا أن الشعب المصري قام بثورتي 25 يناير و30 يونيو، من أجل حلم الديمقراطية، اللتين شهدتا مشاركة شعبية قدرت بعشرات الملايين.

وأضاف لاشين، في مؤتمر صحفي بالهيئة الوطنية للانتخابات لدعوة المصريين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، أن الاستفتاء على تعديل الدستور من أهم مظاهر الديمقراطية، مشيرا إلى أننا أصبحنا على موعد مع حق دستوري وواجب وطني، وإبداء رأيكم في التعديلات المطروحة في الاستفتاء عليها، من خلال لجان الاقتراع.

وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الناخبين، تزامنًا مع إعلانها دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والجدول الزمني بمواعيد الاقتراع، خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة بكامل تشكيلها بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إنه بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع تتوقف عملية تحديث قاعدة البيانات، ولا يسمح بالحذف أو الإضافة بها، باستثناء صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإضافة أو حذف أحد الناخبين، أو حذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، وامتنع عضو عن التصويت.