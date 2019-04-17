قافلة طبية متكاملة تزور قرية "دمشاو هاشم" في المنيا

زارت قافلة طبية متكاملة من كليتي الطب البشري والطب البيطري بجامعة المنيا، قرية دمشاو هاشم بمركز المنيا تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، في إطار خدمة القرى الأشد احتياجًا بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد جلال، إنه تم توقيع الكشف الطبي لما يقرب من 400 حالة من أهالي القرية في تخصصات الباطنة، والجراحة، والنساء والتوليد، والعظام، إلى جانب توقيع الكشف البيطري على مختلف الفصائل الحيوانية، وتنظيم ندوات تثقيفية عن الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية.

باشرت القافلة أعمالها تحت إشراف، الدكتور مجدي مصطفي كامل وكيل كلية الطب منسق عام القوافل، والدكتور حاتم عبد المنصف وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما ضمت القافلة 12 طبيب من تخصصات كلية الطب وطب الأسنان، و5 صيادلة، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري.