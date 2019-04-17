قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أنه يعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب على التعديلات الدستورية بأغلبية الأصوات الصحيحة.

وأضاف "لاشين"، خلال مؤتمر عقدته الهيئة منذ قليل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أنه بناء على قرار مجلس النواب سيجرى حذف عنوان الفصل الأول والثاني من الباب السادس للدستور .

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، وإعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.