أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، بينهم 5 طلاب اليوم، إثر تصادم سيارة أجرة و"توك توك" على طريق "المقاطعة- السنبلاوين" بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين، ببلاغ مستشفى السنبلاوين المركزي، بوصول ستة مصابين في حادث تصادم على طريق "المقاطعة- السنبلاوين".

انتقل المأمور، والرائد أحمد النجار رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من محمد محمود الأحمدي، 14 عاما، كسر مضاعف بالقدم اليسرى، و"نورا محمد عيد"، 16 عاما، جرح بالأنف"، و"آية صبحي عبد الله"، 16 عاما، باشتباه نزيف بالبطن، و"ياسمين حسين السيد"، 16 عاما بكدمات بالظهر، و"دنيا عبد العظيم كمال" 16 عاما باشتباه كسر بالحوض، و "سمر رضا محمد"، 30 عاما، بكدمات بالجسم وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجهم.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.