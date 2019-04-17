حرصا منها على تمكين المرأة وتعزيز دورها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية عن تعاونها مع منظمة المرأة العربية والاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" لإطلاق مسابقة "الإبداع والابتكار الرقمي للفتيات"، وذلك على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Girls in ICT Day.

ومن المقرر أن يستضيف مقر منظمة المرأة العربية، الثلاثاء المقبل الموافق 23 أبريل الجاري، المؤتمر الصحفي الذي تنظمه المنظمة مع شركائها للإعلان عن انطلاق المسابقة، تتضمن فعالياته، التعريف باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونبذه تفصيلية عن المسابقة وآليات تنفيذها وسبل الاستفاده منها وطرق المشاركة بها، بالإضافة إلى معلومات حول إطلاق بوابة إلكترونية جديدة متخصصة للمبادرة.

يشارك في اللقاء نخبة من الجهات المنظمة والمشاركة بالمسابقة وعلى رأسهم الدكتورة فاديا كيوان مدير عام منظمة المرأة العربية والمهندس محمد خليف رئيس برامج الابتكار وريادة الأعمال بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهندسة رودة الأمير علي ممثل المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات.