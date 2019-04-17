نظم الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ندوة حول تأثير التعديلات الدستورية على الاستقرار في مصر، وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستور خلال الأسبوع المقبل، أدارها الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، والنائب شريف فخري عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج.

وفي السياق ذاته، نظم المهندس علي عويس مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بخاصة بمدينة الأحساء بالمنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتأييد التعديلات الدستورية المقبلة ولحث المواطنين على المشاركة فيها، بحضور مجموعة من أفراد الجالية المصرية بالمملكة.

وخلال كلمته في الندوة، ناشد "عويس" أبناء الجالية المصرية في السعودية أن يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسؤولية وطنية ورسالة لكل العالم.

فيما صرح عادل حنفي رئيس جمعية "مصريون في حب الخليج"، أن الندوة استعرضت ما وصلت إليه مصر من تقدم اقتصادي واستقرار آمني، مشيرًا إلى أن الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد ساهمت بدعم النمو الاقتصادي.

واستنكر رئيس جمعية مصريون في حب الخليج، الهجمات الإلكترونية التي تشنها المجموعات الإخوانية الإرهابية في قطر وتركيا وحرب الشائعات التي يروجون لها عبر الإنترنت، مؤكدًا أن المصريين بالخارج هم حائط الصد الأول للدفاع لمصر الحبيبة تجاه الشائعات وأنهم قادرين على ردع مثل هذه المحاولات البائسة.

وأشار إلى أن جميع الحاضرين احتفلوا على أنغام الأغنيات الوطنية رافعين الأعلام المصرية، ومرددين العديد من الهتافات التي تؤكد دعمهم وتأيدهم للرئيس عبدالفتاح اللسيسي في رسالة وجهتها الجالية الي العالم.

وكشف "حنفي" أنه سيقام بالعاصمة الرياض، الخميس المقبل، مؤتمرًا للجالية المصرية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية ولشرح أهمية مشاركة أبناء الجالية كواجب وطني.