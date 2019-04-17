دعا مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الحكومة مٌلزمة بتوفير اللوجيستيات المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.

وأكد "مدبولي"، خلال الاجتماع، على ضرورة الإدارة الجيدة للهيئات الاقتصادية والشركات التي تتبع الوزارات المختلفة، مشيراً إلى مسئولية كل وزير عن حٌسن إدارة هذه المؤسسات لتحقق ربحاً، طبقاً للهدف من إنشائها.

وشدّد على أهمية حٌسن اختيار مديري المديريات في مختلف المحافظات، وضرورة متابعة أدائهم من كل وزير، فهم المسؤولون عن متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها كل وزارة.

وأشار إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات في الملفات المشتركة، بما يٌسهم في تحقيق أهداف الحكومة وعلى رأسها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، على دعم ومساندة ملف تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وخروج حفل إجراء قرعة البطولة بصورة مٌشرفة أبهرت العالم.

وأشار "مدبولي"، إلى أن عدد من شاهدوا الاحتفال تخطى المليار و250 مليون مشاهد حول العالم، كما نقلته عدة قنوات عالمية، ونشرت تفاصيل الاحتفال وكالات الأنباء والصحف العالمية، مٌشيراً في الوقت نفسه إلى التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لخروج الاحتفال بصورة مٌشرفة.