"المصرية للاتصلات" تخصص خدمة جديدة لمساعدة المواطنين.. "اعرف لجنتك"

اتخذت الشركة المصرية للاتصالات، مجموعة من التدابير لمساعدة المواطنين على معرفة اللجان الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك عبر الاتصال برقم "141" من أي تليفون أرضي أو محمول.

وتهدف تلك الخدمة إلى تيسير عملية وصول الناخب إلى مقر لجان الانتخاب، حيث يستطيع المواطنون من خلال الاتصال بخدمة 141 وإدخال الرقم القومي الخاص به، أن يحصل على معلومات تفصيلية عن اللجنة الانتخابية التي سيدلي بصوته بها، وعنوانها، ورقم الناخب في الكشف.وكان

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، و20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.