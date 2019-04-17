السيطرة على حريق في 3 منازل بـ"شطورة" في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق اندلع في 3 منازل بنجع العيلة قرية شطورة مركز طهطا بسوهاج دون حدوث إصابات وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا بنشوب حريق بنجع العلية مركز طهطا، وانتقل ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق لمنازل ملك كل من "ناصر. ع. أ"، و"أماني. ع. أ"، و"بخيتة. ع. أ"، بسبب ماس كهربائي.

تسبب الحريق في نفوق عدد من الحيوانات وأعداد من الطيور ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد، وحرر محضر بالواقعة برقم 1361 إداري مركز طهطا وأخطرت النيابة العامة.