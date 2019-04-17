تنطلق بعد غدًا الجمعة، أولى رحلات حج الأقباط إلى القدس من مطار القاهرة إلى مطار بن جوريون والتي تستمر حتى يوم 27 أبريل الحالي في مرحلة الذهاب على ان تبدأ رحلات العودة يوم 29 من الشهر ذاته وحتى يوم 5 مايو المقبل.

وأوضح مصدر مسؤول بشركة "آير سينا" إحدى الشركات التي تمتلك مصر للطيران غالبية حصتها الناقلة للحجاج الأقباط أنها ستنظم أكثر من 25 رحلة طيران لنقل نحو 5.500 مواطن قبطي لأداء الحج في القدس، مشيرًا إلى أن الشركة هي التي ستنقل جميع الأقباط المصريين المسافرين للحج هذا العام.

وقال صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ومالك إحدى الشركات المنظمة للحج، أن الضوابط المنظمة لحج الاقباط هذا العام حددت أقل سن للسفر بـ 41 سنة ، مشيرًا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية تدعم بقوة رحلات الحج لرعاياها هذا العام .

وأضاف "يني"، لـ"الوطن"، أن أسعار البرنامج تبدأ من 25 ألف جنيه وسعر البرنامج يشمل السفر والإقامة بالفنادق وجبتي فطار وعشاء وزيارات إلى الأماكن الدينية، لافتا إلى ان مدة البرنامج ستتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، موضحا أن "أحد العيد" سيوافق يوم 28 إبريل الجاري.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن ارتفاع قيمة البرنامج يعود إلى أن سعر تذكرة الطيران بمفردها تبلغ 13 ألف جنيه تستغرق ساعة .من جهته، قال وجيه رزق الله، مالك إحدى الشركات السياحية المنظمة للرحلات، إن عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام تبلغ نحو 27 شركة سياحية.

وأضاف "رزق الله"، أن جميع المسافرين سيتوجهون إلى القدس عبر رحلات شركة "آير سيناء" إحدى الشركات التي تمتلك شركة مصر للطيران غالبية حصتها، مشيرا إلى أن جوازات السفر الخاصة بالمسافرين لن تختم عند الوصول للمطار بشعار "إسرائيل"، بل سيجرى تجهيز ورقة منفصلة بأسماء الحجاج المسافرين تحصل على ختم جماعي.

وأوضح "رزق الله"، أن جميع الأقباط سيقيمون بفنادق بالقدس وبيت لحم يمتلكها فلسطينيون، لافتا إلى أن جميع السائقين والمرافقين من فلسطين، مشيرا إلى أن رحلات عودة الحجاج ستبدأ من فجر يوم الاثنين 29 أبريل على أن تكون أخر رحلة عودة يوم 5 مايو المقبل.