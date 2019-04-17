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«المتطرفون».. صُناع الفوضى

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100 ألف جنيه.. مجلس الوزراء يقر تعويضات لضحايا حادثي شمال سيناء

100 ألف جنيه.. مجلس الوزراء يقر تعويضات لضحايا حادثي شمال سيناء

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"الهجرة": تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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