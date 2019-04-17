تعرض دور السينما المصرية، مجموعة مميزة من الأفلام، خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل للمشاهدة:

Missing Link

تدور أحداث الفيلم حول ليونيل فروست، المحقق في الأساطير في العالم، وفرصته الأخيرة للانضمام للمغامرين السفرعبر الهادئ إلى الشمال الغربي لأمريكا لإثبات وجود مخلوق أسطوري.

أبطال الفيلم هيو جاكمان، زوي سالدانا، إيما تومسون، تيموثي أوليفانت، أماريتا أشاريا، زاك جاليفينكس، ومخرج الفيلم كريس باتلر.

المحارب العربي

تدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يعيش في أمريكا، يرغب في احتراف كرة القدم ويعترض والده، ويواجه العديد من التحديات.

أبطال الفيلم أمير المصري، أيمن السمّان، باتريك فابيان، ومخرج الفيلم أيمن خوجة.

Mission of Honor

تدور أحداث الفيلم حول ملازم طيران خدم في سلاح الجو الملكي البريطاني، الذي قاد سرب سلاح الجو الملكي 303 من طائرات الإعصار، بعد أن نقل البولنديون الطائرات بعد الهجوم النازي عام 1939.

أبطال الفيلم روبرت بورتال، روزي جراي، مارسين دوروسينكسي، كريستوف هاديك، ومخرج الفيلم ديفد بلير.

Triple Threat

تدور أحداث الفيلم حول صفقة لقنص ابنة ملياردير، تسعى لإسقاط منظمة الجريمة الكبرى، ويحاول مجموعة من القتلة إيقاف الصفقة.

أبطال الفيلم سكوت أدكنز، مايكل جاي وايت، توني جا، أيكو أويس، سيلينا جيد، ومخرج الفيلم جيسي في. جونسون.

Nightworld

تدور أحداث الفيلم، حول بريت أندرسون الضابط السابق الذي يتولى منصب رئيس الأمن، ويبدأ في مواجهة أحداث غريبة ومرعبة.

أبطال الفيلم جاسون لندن، روبرت إنجلند، جياني كبالدي، لورينا كامبوروفا، أتاناس أسينوف، ومخرج الفيلم باتريشيو فالادريس.

Ouija Seance: The Final Game

تدور أحداث الفيلم حول "سارة" التي تقرر قضاء عطلة نهاية الأسبوع في فيلا قديمة، لكنها تستحضر قوة شريرة دون قصد وتواجهة سلسلة من الأحداث المرعبة.

أبطال الفيلم كاثرينا سبورير، جيانفرانكو كيرو، هولي لويس، أندريا فاشينيتي، آلان كابيلي جويتز، ومخرج الفيلم أندريا مانياني

Teen Spirit

تدور أحداث الفيلم حول فيوليت المراهقة التي تدخل مسابقة غنائية، وتحلم بالنجومبة للتخلص من بلدتها الصغيرة.

أبطال الفيلم إيلي فانينج، زلاتكو بوريك، إليزابيث بيرينجتون، ميلي برادي، كلارا روجارد، ريبيكا هول، ومخرج الفيلم ماكس مينجلا.

The Curse of La Llorona

تدور أحداث الفيلم حول أم يشتبه أنها مضطربة وتعرض أبنائها للخطر، ويتبين وقوع شئ ينتمي لخوارق الطبيعة.

أبطال الفيلم مادلين ماكجرو، جون مارشال جونز، شون باتريك توماس، ريموند كروز، ليندا كارديليني، ومخرج الفيلم مايكل تشافيز.

كازانوفا

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين مخرج إعلانات ومصممة أوياء، لكن يحدث شئ غير متوقع يهدد حبهما.

أبطال الفيلم إيساف، راندا البحيري، إلهام عبدالبديع، مصطفى هريدي، أحمد فاروق، ومخرج الفيلم أسامة فاضل.

After

تدور أحداث الفيلم حول طالبة تدخل عامها الأول في الجامعة، لديها طموحات كبيرة وتدخل في علاقة مع شاب تجعل نظرتها للحياة تتغير.

أبطال الفيلم جوزفين لانجفورد، هيرو فاينيس تيفن، جينيفر‎ بيلز، بيتر جالاغير، سامويل لارسن، ومخرج الفيلم جيني جيج.