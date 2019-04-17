نظم معهد بحوث البترول المصري، اليوم الأربعاء ندوة عن التعديلات الدستورية، تحت شعار (انزل- شارك - قول رأيك)، بحضور الدكتور ياسر مصطفي مدير المعهد.

وشارك في تقديم الندوة اللواء الدكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء السابق والفقيه الدستوري، والدكتور خالد سعيد الأمين العام لحزب مستقبل وطن - شرق مدينة نصر- وفاطمة الديب مساعد الأمين العام للحزب، والدكتور عاطف شريف أمين مساعد وأمين شباب الحزب، ومحمد عطا الله أمين التنظيم، وحاتم القاضي عضو مجلس أمانة الحزب وأحمد فهمي أمين العمال بالحزب ونائب رئيس الأمانة العامة والدكتور هاني سعد مدرس بجامعة عين شمس والدكتور أشرف شلبي مدرس بجامعة عين شمس.

بدأت الندوة بترحيب مدير المعهد بالحضور وتأكيده على أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حتى نؤكد للعالم أن مصر تمر سريعًا في تأكيد الديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وناقش الدكتور خالد سعيد خلال الندوة بنود التعديلات الدستورية من حيث المبدأ وشروط التعديل، واستعراض المواد المراد تعديلها ومقارنتها بالنصوص الأساسية، وتجارب الدول المختلفة مثل فرنسا وألمانيا في المواد الدستورية والتجربة المصرية منذ 1930 حتى الآن، كما حث سيادته جميع العاملين على المشاركة الإيجابية خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وناشد الدكتور هشام فهمي كافة الحضور بأهمية القراءة جيدا في بنود التعديلات الدستورية، كما أكد على أن ما يتردد عن عدم دستورية تعديل الدستور، غير صحيح وأن المادة 226 تسمح لتعديل الدستور، وتنص على أنه يجوز التعديل في مواد المساوة والحقوق والحريات ورئيس الجمهورية، و أن الشعب هو صاحب السلطة في القرار بالاستفتاء على مقترحات التعديل.

وأضاف "فهمي" أن مقترح زيادة مدة الرئيس لـ6 سنوات، جاء للسماح لهم بالانتهاء من برنامجه الانتخابي ومخططاته للدولة.