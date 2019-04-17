ألقى فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، برقية موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة اختتام أعمال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة بمشاركة وزراء العمل العرب، وأصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء في نص البرقية: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، "يشرفنا باسم الوفود المشاركة في المؤتمر، أن نرفع أسمى آيات الاعتزاز والتقدير لفخامتكم علي رعايتكم الكريمة لأعمال الدورة ، وتكليف محمد سعفان، وزير القوى العاملة بافتتاح أعمالها، وكلمتكم التي وجهتموها، وتوجهاتكم التي تعكس الاهتمام بقضايا التنمية، والمشاعر النبيلة لدعم وتعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك ، "سائلين الله أن يحفظ مصر تحت قيادتكم الحكيمة الرشيدة الواعية".

يذكر أن الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي، انطلقت فعالياته الأحد الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة ممثلا عن الرئيس السيسي، و17 وزير عمل عربي ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.