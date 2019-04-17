مكرم محمد أحمد: "مصر تقف بقوة وراء ليبيا.. والموقف يتحسن يوما بعد يوم"

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الموقف الليبي يتحسن يوما بعد يوم، خاصة بعد سيطرة الجيش الليبي على المناطق الجنوبية في طرابلس وتوسعها والسيطرة على أماكن عديدة فيها.

وأضاف أحمد، خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، مساء اليوم، أن مصر تقف وراء ليبيا بقوة كاملة، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع المصري أكد ذلك خلال خطابه أثناء كلمته في قاعدة محمد نجيب، أمس.

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام، أنه لا يمكن ترك غرب لييبيا لسيطرة الميليشيات عليها، لا يمكن أن تظل الميلشيات متحكمة في أرزاق الناس، وينهبون الثروات دون وجه أي حق، مشيرا إلى أن الوضع أصبح لا يمكن السكوت عليه.