ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن الخارجية الفرنسية أعلنت إقرارها بدور المشير خليفة حفتر في قتال داعش الإرهابي في ليبيا، حسبما ذكرت قناة "extra news".

كما أعلنت الخارجية الفرنسية عن قلقها من مساهمة إرهابيين في معركة طرابلس، حسبما ذكرت القناة ذاتها.