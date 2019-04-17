قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الشعب الليبي له العديد من المميزات، مبينا أنه شعب هادئ ومسالم ويكره الحرب والقتال، وليس متأصل فيه الصراع القبلي المنتشر في الوقت الحالي.

وأضاف "أحمد"، خلال استضافته في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الإعلامية ياسمين عز، مساء اليوم الأربعاء، أن الجميع في ليبيا في الوقت الحالي يرغب في نهب الثروات، من ميلشيات وجماعات مسلحة مسيطرة على عدة مناطق، موضحا أنه يجب على الشعب الليبي معرفة أن ما يجرى من الجيش الليبي حاليا هو الصواب.