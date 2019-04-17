اختتمت مديرية التربية والتعليم في مطروح، اليوم، فعاليات برنامج تدريب قيادات التعليم تحت عنوان "تأهيل وتطوير القيادات الوسطى وتنمية قدراتها الإدارية والتنفيذية"، في إطار الحزمة التدريبية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بمطروح.

وتابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ختام البرنامج التدريبى للقيادات الوسطى، بحضور محمود قاسم وكيل المديرية، وجمال سعد مدير إدارة التدريب بالقاعة المهنية بمديرية التربية والتعليم بمطروح.

وشكر النيلي المتدربين وإدارة التدريب للتنظيم المتميز للعديد من البرامج التدريبية الهادفة لإعداد قيادات إدارية شابة ووسطى واعية متميزة تزخر بها العملية التعليمية بمحافظة مطروح، تمتلك من المهارات القيادية ما يمكنها من تحريك الجهود وتوجيه الطاقات لتحقيق الجودة المهنية، وتحسين المنتج التعليمي بالمؤسسات التربوية.