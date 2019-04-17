افتتحت السيدة مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثقافي البرتغالي بكلية الألسن جامعة عين شمس، ، وذلك بحضور سفير دولة أنجولا بالقاهرة، وسفير دولة موزمبيق بالقاهرة، ومندوب سفير البرازيل بالقاهرة.

وأكدت فيشر أن العلاقات المصرية البرتغالية شهدت خلال السنوات الأخيرة تعميقا كبيرًا بعد زيارة الرئيس السيسي إلى البرتغال عام 2016، وتلاها زيارة الرئيس البرتغالي إلى القاهرة عام 2018؛ ما أحدث تطورا ملحوظا في العلاقات الثنائية للبلدين على المستوى التجاري والصناعي والتعليم والثقافي.

وأكدت أن مصر بلد تاريخي كبير يحظى باهتمام دولي رفيع المستوى على كافة الأصعدة في الفترة الأخيرة؛ لاسيما جانب التعليم العالي.

وأشارت إلى زيارة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، برفقة الدكتورة منى فؤاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس الأخيرة إلى جامعة بورتو بهدف توطيد العلاقات التعليمية بين الجانبين المصري والبرتغالي، وفتح آفاق التعاون بين تبادل طلاب الدراسات العليا فيما بينهما ليس على مستوى تعليم اللغة فقط؛ ولكن أيضًا شملت الزيارة التأكيد على التعاون في مجالات الهندسة والطب وعلوم الحاسب الآلي.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يتم تكليل مجهودات الجانبين المصري والبرتغالي مع مطلع العام الدراسي القادم بافتتاح قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن بجامعة عين شمس ممثلة عن الحكومة المصرية بالتعاون مع معهد كامويش بجامعة بورتو ممثلة عن الحكومة البرتغالية؛ ليصبح منارة ثقافية تشع بنور ثقافتها عبر العالم.

وأشارت إلى أن اللغة البرتغالية تكاد تضاهي اللغة العربية من حيث عدد متحدثيها في العالم؛ حيث تصل نسبة متحدثيها على الكوكب قرابة 260 مليون نسمة، وهناك خمس دول في إفريقيا يتحدثون البرتغالية كلغة أولى.

وشهد اليوم عروضًا غنائية لطلاب شعبة اللغة البرتغالية وأخرى مسرحية، كذلك عروضًا لأشهر المأكولات البرتغالية .