خدمة "أم الرحمة" تترجم لقاء البابا بالشباب إلى لغة الإشارة

قدمت خدمة "أم الرحمة" لذوي القدرات الخاصة، التابعة لكنيسة العذراء بمنطقة سموحة، مساء اليوم، ترجمة لكلمة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وفقرات اليوم المختلفة بلغة الإشارة، لخدمة شباب الصم والبكم الذين حضروا لقاء الشباب الأول بين البابا وشباب الإسكندرية، بالكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة.

واكتظت الكنيسة بمئات الشباب ممثلين الكنائس من المحافظة، بحضور الأنبا بافلي أسقف عام شباب وقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام شرق ووسط، والآباء الكهنة مسؤولي خدمات الشباب بالكنائس.

واتخذت خدمة "أم الرحمة" أحد جوانب الكنيسة لمشاهدة المترجم الذي اتخذ موضع عالي لرؤية ترجمته بسهولة ويسر.

وقال مينا مكرم، مترجم لغة الإشارة، إن الخدمة اعتادت ترجمة المحتوى لشباب الصم والبكم لإشراكهم في أحداث اليوم، فلا يقتصر حضورهم على المشاهدة فقط، فالكنيسة تؤمن بحقهم فى المشاركة والتفاعل مع كافة الفعاليات التي تنظم وبالتحديد لقاء البابا تواضروس الثاني.