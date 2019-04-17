وكيل "إعلام القاهرة": للإعلام طبيعة خاصة تتأثر بالأوضاع الاقتصادية

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا بجامعة القاهرة، إن الكلية قد عقدت، اليوم، جلسه نقاشية بعنوان "صناعة الإعلام في ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية"، وتناولت عددا من الزوايا أهمها "المتغيرات التي تؤثر في صناعة الإعلام".

وأضافت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الإعلام يتمتع بطبيعة خاصة لكونها خدمة خدميه تتأثر بجميع الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو المتواجدة بالمجتمع والتطور التكنولوجي، والذي أصبح متفرع وذا تأثير قوى على الرسالة الإعلامية، وأن هناك عدد من التحديات والإشكاليات التي نجمت عن التطورات التقنية السريعة.