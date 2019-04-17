أعلنت المطربة اللبنانية نجوى كرم، على حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، استعدادها لإطلاق عطر يحمل اسمها.

وقالت: "‏سيتم إطلاق عطر شمس الغنية يوم الاثنين المقبل، من متجر عود ميلانو في وسط المدينة بيروت بين الساعة 5 والـ 6 مساء".

ولم تكن نجوى هي أول مطربة عربية تطلق عطر باسمها، فقد سبق وأطلقت إليسا عام 2007 عطر يحمل اسمها، وكانت وقتها أول فنانة عربية تطلق عطر يحمل اسمها بتوقيع من شركة عالمية، واستغرق تحضير العطر عامين.

وأطلقت المطربة أحلام، العام الماضي، عطر يحمل اسمها تم تحضيره في الهند على يد خبراء متخصصين واختارت العطر بنفسها وهو مزيج بين العود والمسك.