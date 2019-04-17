التخطيط: الانتهاء من محطة كهرباء «بنبان» فى سبتمبر

قالت ندى مسعود، رئيس وحدة الاقتصاد الكلى بوزارة التخطيط، إنه حتى الآن تم توصيل 17 محطة توليد كهرباء فى محطة بنبان بأسوان بالشبكة الوطنية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل فى سبتمبر المقبل، مؤكدةً أن المشروع يُسهم فى تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، مما يزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث لن يعمل المشروع على تعزيز النمو الاقتصادى والاستثمارات فقط، بل إنه يساعد على الحد من انبعاثات الكربون فى مصر.

وأضافت «مسعود» خلال مشاركتها، اليوم، بمنتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى المعنىّ بمتابعة تمويل التنمية «منتدى تمويل التنمية» والمنعقد بنيويورك فى الفترة من 15 إلى 18 أبريل، أن مصر تشجع القطاع الخاص للاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن تلك السياسات تعد أساس تحقيق هدف مصر المتعلق بتوليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وأكثر من 42% بحلول عام 2035.

وأوضحت أن المشروع يُسهم فى خفض نحو 2 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل سنوى، بما يعادل إزاحة نحو 400 ألف سيارة عن الطريق، متابعة أن للمشروع أثراً اجتماعياً لا يمكن إغفاله يتمثل فى مساهمته فى توفير فرص عمل لنحو 10 آلاف إلى 12 ألف فرد فى مجالات البناء والنقل، كما سيسهم فى تشغيل نحو 4 آلاف شخص عند مرحلة تشغيله بالكامل، مضيفة أن إنشاء المحطة كذلك أسهم فى تطوير منطقة متكاملة من الخدمات، والتى تحيط بموقع المشروعات، تشتمل على مدرسة مهنية لتدريب الشباب على أعمال الطاقة المتجددة، ومركز تدريب متخصص فى الجوانب التقنية لإنتاج الطاقة الشمسية.