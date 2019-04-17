بالفيديو| عدا قطر.. إجماع عربي على ضرورة تحرير ليبيا من الميليشيات

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرا مصورا يرصد مخالفة قطر لأي اتفاق عربي في قضايا المنطقة، خاصة بعدما أعلنت رأيها مؤخرًا عن الأزمة الليبية، حيث كان هناك اتفاق عربي على ضرورة تحرير ليبيا ومكافحة إرهاب الجماعات المسلحة، عدا دولة قطر التي تقوم دومًا بتمويل هذه التنظيمات الإرهابية.

في مصر، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها.

وفي المملكة العربية السعودية، أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا، متمنيا للشعب الليبي التقدم والازدهار، كما طالبت دولة الإمارات التصدي للفكر المتطرف وأكدت دعمها المطلق لليبيا على إعادة الأمن.

بينما قامت قطر، وفق التقرير، بمخالفة الإجماع العربي واعتبرت الجيش الوطني الليبي، الذي يحارب الإرهاب خارجًا عن الشرعية ووصفت الجيش الوطني بـ "الميليشيات"، الأمر الذي رد عليه العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بأن قطر تدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس.