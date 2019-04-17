وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى محافظة الأقصر، يرافقه عدد من الوزراء "الثقافة، الأثار، والتنمية المحلية"، للمشاركة في فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمي المقرر انطلاقه غدا.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، غدا، مقبرة أثرية بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر، وكبار المسؤولين.

كما يتفقد رئيس الوزراء، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية، ويعقد اجتماعًا مع نواب البرلمان عن المحافظة، والمسؤولين التنفيذيين.

وتشارك لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، غدًا، في فعاليات يوم التراث العالمي.