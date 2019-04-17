قالت السفيرة جيلان علام مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القيادة السياسية في مصر تدعم المرأة المصرية وتساندها بشكل كبير، وقامت بعمل عام للمرأة المصرية وهو عام 2017.

وأضافت علام، خلال استضافتها في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e" مع الإعلامية خلود زهران، أن دعم ومساندة القيادة السياسية للمرأة المصرية إنجاز هام جدا، ويجعل الجميع يقف وراءها ويساندها، مشيرة إلى أن نسبة المرأة في البرلمان إنجاز كبير.

وأكدت أنه يوجد طفرة كبيرة حدثت للمرأة في الحياة السياسية في الفترة الأخيرة، حيث شاهد الجميع مشاركة المرأة في عدد من الاستفتاءات، وكان لديها اهتمام حقيقي في المشاركة في أي استحقاق وطني.