لقي مدير مدرسة مصرعه، إثر مشاجرة بين طرفين بقرية الرجالات بدائرة مركز طوخ، بسبب مطب صناعي أقامه أحد طرفي المشاجرة، ونقلت الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي.

تلقى العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، إشارة من المسشتفى بوصول مواطن، 56 سنة، مدير مدرسة، جثة هامدة إثر إصابة في الرأس بـ"شومة".

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المجني عليه تشاجر مع أحد أفراد عائلة "س." بسبب قيام الثانية بعمل مطب أمام منزلهم، وأثناء سير نجل شقيق المجني عليه بـ"توك توك" قيادته، اصطدم بالمطب فجأة فقام بالتشاجر مع العائلة الثانيه فتدخل المجني عليه لفض المشاجرة، فقام أحد أفراد العائلة الثانية بضربه بـ"شومة" على رأسه فسقط على الأرض، ولقي مصرعه في الحال.

تمكن المقدم أحمد سامي، رئيس رئيس مباحث المركز، والنقيب مصطفى كامل معاون المباحث، من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.