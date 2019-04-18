أشاد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، بتحديد كوته المرأة بنسبة 25% من مقاعد البرلمان، في التعديلات الدستورية، موضحًا أن هذه الخطوة هامة للغاية، ويُعد تكريمًا للمرأة المصرية نظرًا لما تحملته من تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف " الفقي"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن المرأة المصرية لها دور عظيم في المجتمع المصري، مؤكدًا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بها.

وأشار المفكر السياسي، إلى أن حرص السيسي على الاهتمام بالمرأة زاد من ترحيب المجتمع الأمريكي به بشكل أكبر، مثلما رحبوا أيضًا وأشادوا بالسيسي خلال افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.