يعتبر شهر رمضان المبارك، السباق الأبرز لتقديم العديد من نجوم الفن المسلسلات التي تتنوع ما بين الإثارة والأكشن والغموض والكوميديا، ويسعون لاسترضاء المشاهدين لنيل أكبر نسبة مشاهدة في هذا المارثون كل عام.

ويبدو أن رمضان 2019 سيشهد العديد من المفاجآت على مستوى الأعمال الدرامية المقدمة، وهو ما يظهره "برومو" المسلسلات، تستعرض "الوطن" أبرزها:

كلبش 3

بعد نجاح الفنان أمير كرارة في تقديم شخصية ضابط الشرطة "سليم الأنصاري" في مسلسل "كلبش" خلال جزئين ماضيين، وتحقيقه نسبة نجاح كبيرة جعلت الجمهور ينتظر ما سيفعله هذا الضابط وحياته بشكل عام، يستعد أمير كرارة لطرح الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" في شهر رمضان 2019.

وتميز الـ"برومو" الخاص بالمسلسل بظهور شخصيات جديدة في الأحداث الدرامية مثل الفنان هشام سليم والفنان أحمد عبد العزيز، والفنانة يسرا اللوزي، ويظهر أن بعض أحداث الجزء الجديد من المسلسل ستدور خارج مصر، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

حكايتي

مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، يعتبر البطولة الأولى المطلقة للفنانة ياسمين صبري، ويشاركها المسلسل "أحمد حاتم، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني". وغلب على الـ"برومو" الخاص بالمسلسل حالة من الإثارة والغموض والتشويق. والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

زلزال

بعد تحقيقه نجاحا كبيرا في أكثر من عمل درامي في شهر رمضان، الأعوام الماضية، ينتظر الفنان محمد رمضان، عرض مسلسله الجديد "زلزال".

ويعتبر المسلسل أول تعاون بين محمد رمضان والكاتب عبد الرحيم كمال في الدراما التليفزيونية، وتعاونا من قبل في السينما في فيلم "الكنز".

والمسلسل للمخرج إبراهيم فخر الذي تعاون من قبل مع رمضان في تقديم مسلسل "ابن حلال"، ويشهد المسلسل مفاجأة أخرى وهي عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى بعد اعتزالها، ويشاركهم البطولة الفنان ماجد المصري، وتميز الـ"برومو" الخاص بالمسلسل بحالة من الغموض وبعض لقطات "الأكشن" التي اشتهر بها محمد رمضان لدى جمهوره.

لآخر نفس

بعد نجاحها في تقديم الأعمال الدرامية الكوميدية على مدار السنوات الماضية، تقدم هذا العام في شهر رمضان الفنانة ياسمين عبد العزيز، عملا دراميا مختلفا، من خلال مسلسل "لآخر نفس" والذي يعتمد على الإثارة والأكشن مما يتضح في الـ"برومو" الخاص به. ويشاركها في البطولة "فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي"، والمسلسل من تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام علي.

لمس اكتاف

بعد نجاح الفنان ياسر جلال على مدار السنتين الماضيتين في البطولة المطلقة بالأعمال الدرامية التي غلب عليها الإثارة و"الأكشن"، يقدم جلال هذا العام، مسلسل "لمس اكتاف"، والذي يظهر من الـ"برومو" الخاص به اعتماده على "الأكشن" والغموض. ويشاركه في البطولة الفنان فتحي عبد الوهاب، والذي ظهر بقوة خلال الـ"برومو" بشخصية مختلفة، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

هوجان

في تجربته الثانية بالبطولة في الأعمال الدرامية بعد تقديمه مسلسل "لمعي القط"، يقدم الفنان محمد إمام، في شهر رمضان هذا العام، مسلسل "هوجان" الذي يتضح من الـ"برومو" الخاص به طابع "الأكشن" والإثارة. ولم يتضح هل سيقدم إمام اللون الكوميدي مثل تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية أم ستختلف هذا العام، وظهر بشكل مختلف الفنان كريم محمود عبد العزيز الذي يشاركه بطولة المسلسل مع أسماء أبو اليزيد وصلاح عبد الله. مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

ولد الغلابة

بعد غيابه عن الدراما التلفزيونية منذ تقديم آخر أعماله مسلسل "الحصان الأسود" عام 2017، يعود الفنان أحمد السقا ليقدم مسلسل "ولد الغلابة". وغلب على الـ"برومو" الخاص بالمسلسل طابع الغموض، وبأن أحمد السقا يقدم دورا مختلفا. ويظهر بأنه شخصية مسالمة في مواجهة أحد الأشخاص الذي يقدم شخصيته الفنان محمد ممدوح، ويعتبر المسلسل التعاون الأول بين المخرج محمد سامي وأحمد السقا.

قابيل

يبدو أن مسلسل "قابيل" سيكون تجربة مختلفة هذا العام، ويظهر الـ"برومو" الخاص به حالة من الإثارة والغموض الشديدتين. ويعتبر المسلسل بطولة جماعية لـ "محمد فراج، محمد ممدوح، أمينة خليل". والمسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي.

قمر هادي

بعد نجاحهما في موسمي رمضان العامين الماضيين، يستعد المخرج ومدير التصوير رؤوف عبد العزيز والفنان هاني سلامة، لتقديم العمل الدرامي الجديد في رمضان المقبل "قمر هادي". وظهر هاني السلامة في الـ"برومو" الخاص بالمسلسل في شخصية قائد سيارات رياضية فاقدا للذاكرة، وغلب على الإعلان التشويق والإثارة، وشهد الـ"برومو" أيضا ظهورا جديدا لكل من محسن محيي الدين وداليا مصطفى وأيمن عزب.