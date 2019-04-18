هبة السويدي: وفاة طفلة سبب إنشاء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

كشفت هبة السويدي، سبب إنشاء مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، أثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC".

وقالت السويدي، إن شمعة احترقت في عيد ميلاد طفلة تسببت في إصابتها بحروق كبيرة، والبعض تواصل معها لتوفير سرير للطفلة بأحد المستشفيات وبالفعل وفرت سريرا لها إلا أنها توفيت قبل وصولها للمستشفى مما جعلهم يفكروا في إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الحروق بالمجان.

وأضافت أن علاج الحروق مكلف للغاية علاوة على أن مريض الحروق يحتاج من شهر لثلاثة شهور بالعناية المركزة وهو ما يصعب توفيره في المستشفيات العامة، مشيرة إلى وفاة عدد كبير من مرضى الحروق بسبب عدم علاجهم أو بسبب اصابتهم بالعدوى.

ولفتت إلى أنهم استلموا الأرض الخاصة بإنشاء المستشفى عام 2016، وقاموا بعمل الرسومات والتصميمات اللازمة، وبدأو البناء وانتهى المبنى وصولًا لمرحلة التشطيب والأجهزة الطبية حاليًا.