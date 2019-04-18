أعلنت شركة نفط الكویت اليوم الخميس عن وقوع حادث حریق محدود في إحدى المضخات بمركز التجمیع 21 في منطقة حقل برقان الكبیر.

وقال نائب الرئیس التنفیذي للشؤون الإداریة والمالیة بالإنابة المتحدث الرسمي باسم الشركة، عبدالوھاب المذن في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة، إنه فور وقوع الحادث استجابت فرق الطوارئ والعملیات التابعة للشركة إلى الموقع ونجحت في السیطرة عليه في وقت قصیر، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأكد المذن أن الحادث لم یسفر عن أي إصابات بشریة، وأشار إلى أنه تم فور السیطرة علیه تفعیل الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث بھدف حصر الأضرار والتحقیق في ملابساته والتعرف على أسبابه.