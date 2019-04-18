بالفيديو| 6 مسلسلات على "dmc" منهم 3 حصري "زلزال والشحات وابن أصول"

تعرض قناة "dmc"، ستة مسلسلات الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، بينها ثلاثة مسلسلات حصرية للقناة.

"الوطن" تستعرض معكم "برومو" المسلسلات وأبرز المعلومات عنها:

زلزال

يعرض حصريًا على قناة "dmc"، وتدور أحداث المسلسل في فترة التسعينات، حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" حيث يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وابن المتوفى "محمد رمضان"، وعلى الرغم من ذلك تقع قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، ووالد الفتاة يقف عائقا بينهما.

ويُشارك محمد رمضان في البطولة "حلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين ومنى عبد الغني وهنادي مهني وحسام داغر ومصطفى منصور".

الواد سيد الشحات

مسلسل كوميدي يعرض حصريًا على "dmc" وتدور قصته حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه، بسبب ستة ملايين جنيه، حصل أحد أفراد عائلته عليها بالاحتيال، ويحاولون استراداد المبلغ منه.

ويعرض بشكل حصري، ويكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ويجمع أحمد فهمي وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشاركهما البطولة "محمد عبدالرحمن وهشام قدري ومحمد أسامة ومحمد ثروت وإسلام ابراهيم وأحمد فتحي وحسين أبوحجاج".

ابن أصول

وتدور قصة مسلسل "ابن أصول" حول هشام، شاب من عائلة ثرية يعمل في تجارة الألماس مع والدته ويصاب بهلاوس، ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، حتى يكتشف تورط جده، لتنقلب الأحداث المسلسل رأسا على عقب.

مسلسل "ابن أصول" للفنان حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، وآيتن عامر، وعماد رشاد، وإيناس كامل، ومحمد نجاتي، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإنتاج "سينرجي"، وإخراج محمد بكير.

حكايتي

مسلسل "حكايتي" تدور أحداثه حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينيها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدته وتسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق الأحداث في إطار من الرومانسية.

المسلسل كتبه محمد عبدالمعطي وأخرجه أحمد سمير فرج وبطولة ياسمين صبري، أحمد حلاوة، وفاء عامر، إدوارد، إسلام جمال، وأحمد حاتم.

علامة استفهام

تدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق حول قصة نوح الشواف من تأليف إسلام حافظ وﺇﺧﺮاﺝ سميح النقاش وبطولة محمد رجب، جيهان خليل، نورهان، إسلام حافظ، جينا سليم، عبدالرحمن أبو زهرة.

طلقة حظ

مسلسل كوميدي اجتماعي، يحكي عن شخص يعاني من مشاكل مع شقيقاته الأربع من خلال الصراع مع زوجته، التي تحاول دعمه في مواجهة الأزمات التي يعاني منها مع شقيقاته.

العمل تأليف إيهاب بليبل وﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، حسني شتا، ميرنا نور الدين.