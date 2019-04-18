زار الدكتور خالد العناني وزير الآثار، معبد الأقصر، لتفقد اللمسات الأخيرة لتجميع وتركيب وترميم وإعادة إقامة تمثال الملك رمسيس الثاني، بمكان عرضه الأصلي بواجهة الصرح الأول للمعبد، والمقرر إزاحة الستار عنه، مساء اليوم، في إطار احتفالات الوزارة بيوم التراث العالمي.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية المصريةـ الأمريكية المشتركة، انتهت من تجميع وترميم وإعادة تركيب ورفع هذا التمثال، ليكون آخر تمثال ضمن خمسة تماثيل أخرى للملك رمسيس الثاني.

وأضاف، نجحت وزارة الآثار خلال العامين السابقين بتجميع و ترميم و إعادة رفع تمثالين آخرين للملك بالصرح الأول بمعبد الأقصر، يبلغ ارتفاع التمثال نحو 12 مترًا، ووزن ما يقرب من 60 طنًا، مصنوع من الجرانيت الوردي، ويصور الملك واقفًا.

يذكر أنه جرى الكشف عن بقايا هذا التمثال أثناء أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالقادر، داخل المعبد عام 1958 وحتى 1960، والتي تمكنت من الكشف عن أجزاء غيره من التماثيل التي وجدت مدمرة أمام الصرح الأول.

ويرجح أنها دمرت لتعرضها لزلزال مدمر في العصور المصرية القديمة، وقام الدكتورعبدالقادر، بتجميع بلوكات التماثيل وترميمها ووضعها على مصاطب خشبية بجوار مكانها الأصلي لحمايتها حتى بدأت وزارة الآثار عام 2017 ترميم وإعادة تركيب ورفع وإقامة هذه التماثيل الواحد تلو الآخر.