شهدت محافظة سوهاج، أمس، اندلاع 6 حرائق بمناطق متفرقة من المحافظة بمراكز "طهطا، البلينا، سوهاج، طما، المراغة"، أسفرت عن مصرع طفل ونفوق ماشية واحتراق منقولات منزلية ونفوق ماشية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي تلك الحرائق.

شدة الرياح تشعل النار في فرن بلدي و"حوش" مجاور.. وتقتل طفلة متأثرة بحروق متفرقة

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق بناحية نجع حمد بطهطا داخل حوش ماشية ملك "محمود. ز.م" (35 عاما - عامل)، وتطايرت النيران نتيجة "شدة الرياح" لحوش مجاور ملك "حمد. ع. أ" (34 عاما - عامل)، مما نتج عنه وفاة ابنة مالك الحوش الأول الطفلة "آلاء"، 3 سنوات إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم ونقلت جثتهت لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وبسؤال المذكورين، أرجعا سبب الحريق لتطاير شرر من فرن بلدي، وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

ماس كهربائي يتسبب في حريق منزل دون إصابات

وفي دائرة مركز البلينا، تبلغ بنشوب حريق بمنزل بناحية "التوادر" بمنزل ملك "جبره. أ. ع" (44 عاما - مزارع)، ويقيم بالناحية ذاتها، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وبسؤاله أرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية.

كما تبلغ بنشوب حريق بحوش بناحية "نجع الحاكم" بـ"بلصفورة" دائرة مركز سوهاج، وتبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "حسين. ع. هـ"، (45 عاما - عامل) وتطايرت النيران نتيجة "شده الرياح" لمنزل وحوش مجاورين، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكور، أرجع سبب الحريق لتطاير شرر من فرن بلدي بالحوش، لافتا إلى نفوق "2 رأس ماشية، و8 رؤوس أغنام"، واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل.

وفي دائرة مركز طهطا، تبلغ بنشوب حريق بمحل بيع وإصلاح ساعات ملك "روماني. ن. ف"، (52 عاما - صاحب محل ساعات)، أسفل عقار مكون من 3 طوابق وأمتد لمحلين مجاورين ملك كلاً من "أشرف. ن. أ" (45 عاما)، صاحب محل حلويات ، "حماده. أ. هـ" (51 عاما - صاحب محل بويات)، وجرى السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين، أرجعوا سبب الحريق لحدوث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بمحل الأول، وأضافوا باحتراق بعض محتويات المحلات.

وتبلغ بنشوب حريق بمنزل بـ"بندر المراغة"، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق ملك "حسام الدين. ع. ي. ا"، (38 عاما)، حاصل على بكالوريوس علوم، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤاله أرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، مشيرا إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية، نافيًا وجود أي شبهة جنائية.

وتبلغ بنشوب حريق بناحية شطورة، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومعروش بالبوص وأفلاق النخيل ملك "ناصر. ع. ا" (45 عاما - عامل).

وامتد الحريق لحوش مجاور ملك "أماني. ع. ع"، (50 عاما - ربة منزل) وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين، أرجعا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، وأضافا بنفوق 7 رؤوس ماشية ودابة واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، نافين وجود أي شبهة جنائية.