شهدت عدد من دول العالم، كوارث طبيعية تنوعت بين الزلازل والعواصف الرعدية والفيضانات، أودت بحياة العشرات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

الفيضانات في باكستان تقتل 50 شخصًا

توفي 50 شخصًا على الأقل في باكستان، جراء هطول أمطار غزيرة أدت لوقوع فيضانات غامرة دمرت منازل ومحاصيل، وفقًا لما قاله مسؤولون أمس الأربعاء، ويتلقى نحو 150 شخصًا العلاج في المستشفى، حيث أعلنت السلطات حالة الطواريء، وفقا لموقع "الإتحاد الإماراتي".

وقالت ريما زوبيري المتحدثة باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، إن معظم الضحايا وقعوا بسبب تدفق المياه إلى الوديان وشدة الرياح.

وأضافت زوبيري، أن إقليمي خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد وبلوشستان في الجنوب الغربي كانا الأكثر تضررًا، حيث غطت المياه عدة بلدات، فيما ذكر أحد عمال الإنقاذ ويدعى محمد يوناس، إن قوات الجيش ووكالات الإنقاذ يقومون بإجلاء العالقين في البلدات والقرى في بلوشستان.

وغمرت المياه محصول القمح المزروع على مساحة مئات الهيكتارات في إقليم بنجار، الذي يعرف بسلة الغذاء في باكستان، وقال وزير الإعلام فؤاد شودري، إن الحكومة وضعت قوات الجيش ووكالات الإنقاذ على أهبة الاستعداد، حيث من المتوقع هطول مزيد من الأمطار.

العاصفة الرعدية تتسبب في مقتل العشرات بالهند

وذكرت الإذاعة الرسمية في الهند، نقلا عن مسؤولين محليين، إن 60 شخصا على الأقل قتلوا بسبب صواعق وانهيار منازل أثناء عاصفة رعدية ضربت شمال وغرب البلاد، وبحسب "سكاي نيوز"، لقي 3 أشخاص مصرعهم في ولاية مهاراشترا، عندما ضربتهم صاعقة رعدية داخل معبد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هندية محلية، اليوم الخميس، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في الهند المزيد من العواصف في أجزاء واسعة من شرق الهند.

العواصف الرعدية باليونان تقتل 4 أشخاص

وفي اليونان، أصيب 4 أشخاص بجروح في عاصفة رعدية ضربت موقع الأكروبوليس الأثري، الأربعاء، وفق ما أعلنت هيئة الإطفاء، ونقلت وكالة أسوشياتد برس عن مصدر في وزارة الثقافة اليونانية قوله، إن جميع مرافق الموقع لم تصب بأذى. وقالت هيئة الإطفاء إن المصابين الأربعة هم حارسين بالموقع وزائرين، وأن جروحهم طفيفة.

زلزال يضرب تايوان ويهز مبان العاصمة

فيما شهدت جزيرة تايوان زلزال قوي وهز أبنية العاصمة تايبيه، اليوم الخميس، دون أن يعلن عن تحذيرات بشأن احتمال ظهور موجات مد عاتية "تسونامي" حتى الآن، ونقلت وكالة فرانس عن مكتب الأرصاد الجوية التايواني أن زلزالا تبلغ قوته 6.1 درجات بحسب مقياس ريختر ضرب وسط الجزيرة، وأشار المكتب إلى أن سكان العاصمة تايبه شعر بالزلزال الذي هز مبانيها.

وبحسب "سكاي نيوز"، أن مركز الزلزال، الذي وقع في تمام الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينيتش، يوجد على عمق 19 كيلومترا شرقي هواليين الساحلية، ولم تعلن تايوان حتى الآن عن أضرار أو إصابات، كما لم تذكر شيئا عن احتمال حدوث موجات تسونامي، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية شدة الزلزال بحدود 6.4 درجات، مضيفة أنه وقع على عمق 15 كيلومترا، بحسب رويترز.