أبرزها "الوسادة الخالية".. أفلام تألقت فيها الراحلة عزيزة حلمي

تمتلك هدوءً وثباتًا متناهيان أمام الكاميرا، متمكنة من أدواتها لدرجة تجعل البعض يشعر وكأنها لا تمثل، وهو ما تسبب في إتقان الفنانة الراحلة عزيزة حلمي لأدوارها، رغم أنها ليست من نجوم الصف الأول، إلا أن الجميع يعرفها بأدوارها البارزة في السينما والدراما.

ويحل، اليوم الأربعاء 18 أبريل، ذكرى رحيل الفنانة القديرة عزيزة حلمي، أشهر من قدمت دور الأم في السينما المصرية، والتي رحلت عن عالمنا عام 1994، عن عمر ناهز الـ64 عامًا، بعدما أثرت الفن بأعمال لا زالت خالدة في أذهان المشاهدين.

أعمال سينمائية عديدة تميزت فيها الفنانة القديرة خلال مسيرتها الفنية، وترصد "الوطن"، أبرزها فيما يلي:

الوسادة الخالية

تألقت عزيزة حلمي في فيلم "الوسادة الخالية"، برفقة الفنان عبدالحليم حافظ، والفنانة لبنى عبدالعزيز، والفنان أحمد رمزي، الذي أُنتج عام 1957، من تأليف إحسان عبدالقدوس، وإخراج صلاح أبو سيف.

صراع في الميناء

شاركت عزيزة حلمي في فيلم "صراع في الميناء"، بطولة عمر الشريف وأحمد رمزي وفاتن حمامة، وظهرت في دور "أم ممدوح"، الذي لعب دوره أحمد رمزي، وأُنتج الفيلم عام 1956، من تأليف وإخراج يوسف شاهين.

ليالي الحب

ظهرت الفنانة الراحلة في دور "فصيحة هانم" من خلال فيلم "ليالي الحب"، الذي أُنتج عام 1955، ومن بطولة عبدالحليم حافظ، وآمال فريد، وعبدالسلام النابلسي، ومن تأليف أبو السعود الإبياري، وإخراج حلمي رفلة.

دهب

في دور الأم، ابدعت "حلمي" في دور "فاطمة أم دهب"، بالمشاركة مع الفنان الراحل أنور وجدي، والطفلة فيروز، في الفيلم الذي أُنتج عام 1953، من تأليف أبو السعود الإبياري، وإخراج أنور وجدي.

عائشة

ويتذكر المشاهدين دور الراحلة عزيزة حلمي في فيلم "عائشة"، من بطولة فاتن حمامة، وزكي رستم، الذي أُنتج عام 1953، من تأليف صالح جودت وجمال مدكور، وإخراج جمال مدكور.

وتعد اليوم الذكرى الـ24 لرحيل الفنانة القديرة عزيزة حلمي، التي رحلت عن عالمنا في 18 أبريل عام 1994.