الليلة.. "القومي للمسرح" يناقش عرض "شباك مكسور"

يقيم المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، ندوة تطبيقية لمناقشة العرض المسرحي "شباك مكسور" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، بقيادة الفنان شادي سرور، وذلك في قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عقب العرض مباشرة الذي يبدأ في الثامنة والنصف مساء اليوم.

يأتي ذلك في إطار تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال، وفي إطار الندوات التطبيقية الشهرية لعروض البيت الفني للمسرح التي ينظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

يتحدث في الندوة الناقد المسرحي محمد الروبي رئيس تحرير جريدة "مسرحنا"، والناقد المسرحي جرجس شكري نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، ويدير الندوة الباحث المسرحي وليد الزرقاني.