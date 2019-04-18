هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، لاعب منتخب مصر الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على اختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميًا في استفتاء مجلة "تايم" الأمريكية، وذلك عبر الحساب الرسمي لمركز المعلومات على "فيس بوك".

وأعلنت "تايم" القائمة النهائية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي شارك فيها قراء المجلة، لتضم النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وبحسب اختيارات القراء، حافظ صلاح على نسبة 19% من الأصوات منذ بداية التصويت، في الاستفتاء الذي ضم أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019، في جميع مجالات الحياة السياسية والفنية والرياضية والتكنولوجية.