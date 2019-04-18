قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة استعدت للاستفتاء على التعديلات الدستورية، منوها بتوفير المناخ الجيد للناخبين للإدلاء بأصواتهم من خلال تضافر أجهزة المحافظة لتجهيز اللجان الانتخابية بتوفير كراسي متحركة بكل لجنة، وأماكن للانتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعربات إسعاف مجهزة، توفير أماكن لوقوف السيارات ومظلات أمام اللجان.

وأضاف المحافظ، أنه وجه رؤساء المدن بمتابعة النظافة المتكاملة بالمقرات الانتخابية، وعقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة العملية الانتخابية بالتنسيق مع جميع أجهزة المحافظة.