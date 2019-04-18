سفارة الكويت بالقاهرة تُكرّم رئيس جامعة دمنهور

كرّم الملحق الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وأهداه درع التميز تقديراً لجهوده في دعم ورعاية الطلاب الوافدين من دولة الكويت، وحرصه على تذليل العقبات التي تواجههم.

كما كرّم الملحق الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة، الدكتور حسين مطاوع المشرف على كلية التربية النوعية بالنوبارية، وعواطف عبد المنعم الأمين العام لجامعة دمنهور.

وأكد الدكتور عبيد صالح، حرص الجامعة الدائم على دعم وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الوافدين بها، واصفاً إياهم بسفراء جامعة دمنهور إلى العالم، مشيرا إلى وضع ضوابط جديدة واستحداث نظم أفضل لجذب أعداد إضافية للدراسة بمختلف الكليات، والوقوف على المشكلات التي تواجههم أثناء دراستهم وتذليل المعوقات ووضع الحلول المناسبة وسرعة تنفيذها، مضيفا أن الجامعة تفتح أبوابها أمام الجميع.

وأهدى الدكتور عبيد صالح، درع الجامعة لممثلي سفارة دولة الكويت بالقاهرة.