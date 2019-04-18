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«المتطرفون».. صُناع الفوضى

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اليوم.. "هندسة القاهرة" تنظم يوما للطلاب الوافدين من 20 دولة

اليوم.. "هندسة القاهرة" تنظم يوما للطلاب الوافدين من 20 دولة

"التنظيم والإدارة" ينظم جولة لموظفيه بالعاصمة الإدارية

"التنظيم والإدارة" ينظم جولة لموظفيه بالعاصمة الإدارية

السيسي يوقع على قانون الدفع غير النقدي

السيسي يوقع على قانون الدفع غير النقدي

"الطيران المدني" تواصل استعداداتها لاستقبال الاستفتاء على الدستور

"الطيران المدني" تواصل استعداداتها لاستقبال الاستفتاء على الدستور

السويس تختم استعداتها لاستقبال استفتاء الدستور

السويس تختم استعداتها لاستقبال استفتاء الدستور

سفارة الكويت بالقاهرة تُكرّم رئيس جامعة دمنهور

سفارة الكويت بالقاهرة تُكرّم رئيس جامعة دمنهور

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"صلاح عامل مشترك".. لاعبون عرب في نصف نهائي الأبطال لعامين على التوالي

«آخر صنايعية القبقاب»: صحى ويحمى من الروماتويد وبـ15 جنيهاً

«آخر صنايعية القبقاب»: صحى ويحمى من الروماتويد وبـ15 جنيهاً

طالبات بالأزهر تجسدن معاناة المرضى النفسيين: "كلنا على حافة الهاوية"

طالبات بالأزهر تجسدن معاناة المرضى النفسيين: "كلنا على حافة الهاوية"

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بيأكّله ويفسحه ويعالجه ويشيله على كتفه.. يا بختك يانسناس

8 قرارات لـ"الوزراء".. أبرزها صرف 100 ألف جنيه لضحايا حادثي شمال سيناء

8 قرارات لـ"الوزراء".. أبرزها صرف 100 ألف جنيه لضحايا حادثي شمال سيناء

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