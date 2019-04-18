لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة بمنطقة السحر والجمال في الإسماعيلية، وعثر بحوزته على قطعتي سلاح ناري وذخائر و250 جرام لمخدر الهيروين.

أتى ذلك في ضوء وورد معلومات للأجهزة الأمنية بقيام بعض "الأعراب" بالاتجار في المواد المخدرة مُستخدمين الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي بالظهير الصحراوي بطريق "السويس/القاهرة"، ما بين مديرية أمن السويس ومدينة العاشر من رمضان بأمن الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بحملة مكبرة ولدى وصول القوات بادرت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية حال استقلالهم سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية"، وعلى الفور بادلتهم القوات بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية في العقد الثالث من العمر، وعُثر بجواره على بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، كما أسفر التعامل عن احتراق السيارة بالكامل، وبتفتيشها عُثر بداخلها على بندقية آلية و6 خزن، نظارة ميدان، بقايا مبالغ مالية محترقة.

واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن ذلك استكمالاً لجهودها في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة "السحر والجمال" مكاناً لترويج المواد المخدرة، واستمراراً للحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية بمعرفة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، بالاشتراك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى إمتداد أرجائها.