هز زلزال قوته 6.1 درجة مدينة هواليان الساحلية في شرق تايوان يوم الخميس، واهتزت المباني وتقرر تعليق خدمات قطارات الأنفاق مؤقتا في العاصمة تايبه، لكن لم ترد تقارير عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية إجلاء تلاميذ من المدارس، وقال مسؤول بمكتب رصد الزلازل إنه أشد زلزال تشهده الجزيرة هذا العام.

وأمكن رؤية صدع ضخم في منتصف طريق في حي شينيي بشرق تايبه والذي يعد المركز المالي بالمدينة.

وأعلنت الحكومة المركزية عن إقامة مركز للتعامل مع الكارثة.وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال عند 6.4 درجة.

كان أكثر من 100 شخص قد لقوا مصرعهم في زلزال هز جنوب تايوان عام 2016. كما أوقع زلزال قوته 7.6 درجة أكثر من 2000 قتيل عام 1999.