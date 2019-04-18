تختتم لجنة خبراء الأمن الروسي، غداً الخميس، عملها بشأن مراجعة إجراءات التأمين بمطار الغردقة الدولي، ضمن إجراءات استئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة و"الشارتر" بين البلدين.

أكد مصدر لـ"الوطن"، أن اللجنة تنتهي غداً من التأكد من إجراءات تأمين الحقائب والمسافرين في صالات السفر والوصول، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم خاصة مناطق تحميل الحقائب، كذلك التفتيش على الإجراءات الأمنية داخل مقار المحطات بشكل دائم، والتفتيش والمراجعة الدائمة على جميع العمال المنوط بهم العمل داخل وخارج الطائرة، وكذلك التفتيش على الرخص المخصصة للسيارات داخل المهبط، والتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو مواد غير ذات أهمية داخل مركبة على المهبط أو داخل مقر أي محطة في مبنى الركاب رقم 1 أو 2.

كانت لجنة من الخبراء الروس، بدأت جولة تفقدية بمطار الغردقة الدولي بدأت في 14 أبريل الجاري وتستمر حتى غداً، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر وعرض نتائج التقرير على الرئيس الروسي.