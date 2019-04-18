يستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام، الساعة الثامنة مساء اليوم.

ويجرى عرض المباراة على قنوات النيل رياضية، وأون سبورت، ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد نقاط 58، ونادي بيراميدز المركز الثاني برصيد نقاط 57.

ومن المتوقع أن يبدأ الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف وعلي معلول وياسر إبراهيم

خط الوسط: حسام عاشور "حمدي فتحي" وعمرو السولية وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور آجايي

خط الهجوم: وليد أزارو