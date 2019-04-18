"البحوث الإسلامية" يواصل فعالياته الثقافية والعلمية للطلاب الوافدين

واصل مجمع البحوث الإسلامية، تنظيم فعالياته الثقافية والعلمية المتنوعة التي يقدمها للطلاب والطالبات بمدن البعوث الإسلامية؛ حيث تشهد تلك الفعاليات قبولا كبيرًا من جانب الطلاب.

وقال محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع مستمر في تقديم المراجعات العلمية للمواد والمقررات الدراسية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، من خلال أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة في الجامعة، وذلك بالتنسيق مع الجامعة وعمداء الكليات؛ تيسيرًا على الطلاب قبل دخول الامتحانات في هذه المواد، ودعمًا لمستوياتهم العلمية، وحثهم على التفوق والتميز الدراسي.

أضاف "عفيفي"، أن المراجعات تشمل جميع المواد التي يحتاج إليها الطلاب والطالبات في كليات: "أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، والدعوة الإسلامية، والإعلام، والدراسات الإسلامية والعربية".

ولفت إلى أن ذلك بالتعاون مع أساتذة المواد الدراسية من كليات جامعة الأزهر. أوضح الأمين العام أن المحاضرات تحتوي على مراجعات مركزة للمواد والمقررات المختلفة، بالإضافة إلى شرح لبعض النقاط التي لم يتمكنوا من فهمها، حيث يتم شرحها بشكل مبسط وأكثر وضوحًا، وذلك تيسيرًا على الطلاب قبل دخول الامتحانات.

وأشار "عفيفي" إلى أن المجمع مستمر أيضًا في عقد الندوات الثقافية والتوعوية لتوعية الطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب المعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا من محاولات استقطابهم وإبعادهم عن منهج الأزهر الوسطي، والفهم الصحيح لتعاليم هذا الدين، الذي جاء ليؤكد إنسانية الإنسان واحترامه وتكريمه دون النظر إلى دينه أو مذهبه أو فكره.

وتأتي تلك الفعاليات في إطار إعداد الطلاب الوافدين علميًا وفكريًا ليكونوا سفراء للأزهر في بلادهم، قادرين على حمل منهج الوسطية ونشر صحيح الدين في العالم كله.